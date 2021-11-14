Шестеркин получил повреждение в матче с «Коламбусом»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил повреждение в третьем периоде матча с «Коламбус Блю Джекетс» 5:3.

В конце третьего периода нападающий «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнджерс» Патрик Немет, упал на Шестеркина. Все произошло в тот момент, когда защитник Владислав Гавриков бил по воротам «Рейнджерс». Тексье сумел направить шайбу в ворота, после чего ударил Шестеркина по голове, и Игорь получил травму. Шестеркина заменили на Александра Георгиева.

«С Игорем все в порядке. Он хотел продолжить игру, но был вынужден покинуть лед из-за протокола сотрясения мозга. Меня не беспокоит его ущерб. Сможет ли он завтра сыграть против «Нью-Джерси»? Да, может», - сказал главный тренер «Рейнджерс» Галланд на пресс-конференции.

После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.