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Шестеркин получил повреждение в матче с «Коламбусом»

Вратарь был заменен в третьем периоде.
14 ноября 2021 07:10
автор: Александр Бойченко

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил повреждение в третьем периоде матча с «Коламбус Блю Джекетс» 5:3.

В конце третьего периода нападающий «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнджерс» Патрик Немет, упал на Шестеркина. Все произошло в тот момент, когда защитник Владислав Гавриков бил по воротам «Рейнджерс». Тексье сумел направить шайбу в ворота, после чего ударил Шестеркина по голове, и Игорь получил травму. Шестеркина заменили на Александра Георгиева.

«С Игорем все в порядке. Он хотел продолжить игру, но был вынужден покинуть лед из-за протокола сотрясения мозга. Меня не беспокоит его ущерб. Сможет ли он завтра сыграть против «Нью-Джерси»? Да, может», - сказал главный тренер «Рейнджерс» Галланд на пресс-конференции.

После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.

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