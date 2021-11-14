Панарин сравнялся с Ларионовым по числу шайб в НХЛ, сыграв на 474 игры меньше

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с Игорем Ларионовым по количеству забитых шайб в НХЛ. На счету Панарина 169 шайб, однако он сыграл на 474 игры меньше Ларионова. В матче с «Коламбусом» он оформил дубль.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой матча. Российский форвард забил свой первый дубль в этом сезоне. Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, также забросивший две шайбы. Третья звезда - защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с двумя голевыми передачами.

Отметим, что для Панарина дубль помог оформить четвертую шайбу в сезоне и 15-е очко.

После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.