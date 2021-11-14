«Вегас» отыгрался со счета 0:2 и забил семь шайб «Ванкуверу», у Дадонова дубль и ассист

14 ноября в Лас-Вегасе на стадионе «Т-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувером». Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Голы в составе «Вегаса» забросили Дадонов (20-я, 55-я минуты), Смит (26), Макнэбб (31), Лешишин (43) и Маршессо (49, 56). У гостей отличились Миллер (4), Пирсон (6), Хегландер (38, 44).

Евгений Дадонов забросил пятую шайбу в сезоне и набрал восьмое очко в сумме (5+3). Во встрече с «Ванкувером» он набрал три результативных балла (2+1). Другой россиянин - Василий Подколзин, не набрал баллов за гостей.

«Вегас» поднялся на восьмую строчку Запада с 18-ю очками, «Ванкувер» остался на 13-м месте, имея 12 баллов в активе. Следующий матч подопечные Дебура проведут против «Каролины» в Лас-Вегасе 17 ноября, а «Ванкувер» сыграет в гостях с «Анахаймом» двумя днями ранее.