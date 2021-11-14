Панарин - о дубле в ворота «Коламбуса»: Может, потому что моя бывшая команда

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему ему удалось забросить две шайбы в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).

«Может быть, потому что «Коламбус» - моя бывшая команда, я пытался забить. Вот почему я бросал», - цитирует Панарина в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой матча. Российский форвард забил свой первый дубль в этом сезоне. Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, также забросивший две шайбы. Третья звезда - защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с двумя голевыми передачами.

Отметим, что дубль Панарина помог оформить ему четвертую шайбу в сезоне и набрать 15-е очко.

После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.