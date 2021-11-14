Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии на турнире в Германии

Олимпийская сборная России уступила Швейцарии в игре на Кубок Германии.
Матч в Крефельде завершился поражением подопечных Игоря Ларионова со счетом 2:3.
В составе российской команды отличились Юрий Паутов (20-я минута, в большинстве) и Сергей Гончарук (30). У швейцарцев шайбы забросили Андрес Амбюль (37), Свен Андригетто (39) и Инти Пестони (59).
Добавим, что ранее на турнире Олимпийская сборная России проиграла Германии (3:4), а также Словакии (1:3) и заняла четвертое место.
Напомним, что Ларионов сменил Олега Браташа на посту главного тренера команды.
источник: «Советский спорт»