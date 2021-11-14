IIHF сократит дисквалификацию Кузнецова – хоккеист сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сыграет в составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Согласно данным портала «Метарейтинг», штаб национальной команды смог договориться с Международной федерацией хоккея (IIHF) о том, что организация сократит срок дисквалификации для 29-летнего нападающего.

По информации источника, в данный момент стороны улаживают последние формальности для официального принятия данного решения. Тем самым, хоккеист сможет принять участие в ближайших Олимпийских играх.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина. В нынешнем сезоне НХЛ форвард отыграл 14 матчей, забросил пять шайб и отдал 13 ассистов.

ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Соперниками команды Алексея Жамнова станут Дания, Чехия и Швейцария.