Дубль Воронкова помог сборной России обыграть Чехию в третьем матче Кубка Карьяла

Хоккеисты сборной России одержали победу над Чехией (5:2) в матче третьего тура Кубка Карьяла.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи подопечные Алексея Жамнова вели со счетом 4:0. Шайбы забросили Александр Елесин (4-я минута), Дмитрий Воронков, отличившийся дублем на 18-й и 23-й минутах, Никита Тертышный (32) и Артем Галимов (58). Чехи ответили голами Матея Странски (40) и Давида Каше (50).

Таким образом, сборная России набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. Чешская команда завершила Кубок Карьяла с тремя поражениями и стала четвертой с нулем в графе набранных очков.

Напомним, что ранее на турнире Россия уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

Кубок Карьяла

3-й тур

Чехия – Россия – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Елесин (Никишин, Хуснутдинов), 03:16 (бол.)

0:2 – Воронков (Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 (бол.)

0:3 – Воронков (Мичков), 22:29

0:4 – Тертышный (Чибриков, Зинченко), 31:19

1:4 – Странски (Хлапик), 39:02 (бол.)

2:4 – Каше (Флек), 49:20

2:5 – Галимов (Воронков, Зинченко), 57:45 (п.в.)

Вратари: Лукеш (Квача, 32) – Шугаев.

Броски: 40 – 34.

Штраф: 8 – 4.