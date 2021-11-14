Владислав Третьяк: Все думали, что сборная России выиграет три матча на Кубке Карьяла

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выступление сборной России на Кубке Карьяла.

Напомним, что российская команда набрала три очка и заняла третье место в турнирной таблице этапа Евротура.

«Все думали, что мы выиграем все три матча, но трудно каждый год давать такой результат, тем более у нас много молодых игроков. Нужно и побеждать, и определить состав на молодежный чемпионат мира, видите, что и турнир для четырех команд мы хорошо проводим. Самое главное - не ошибиться в составе», - добавил он.

Добавим, что сборная России уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:4), а в заключительном матче обыграла команду Чехии (5:2).

Следующий турнир (Кубок Первого канала) пройдет с 16 по 19 декабря. Игры состоятся в Москве.