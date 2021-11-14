Зубов – о победе сборной России над Чехией: Ребята молодцы, что услышали нас и сыграли великолепно

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов оценил игру хоккеистов национальной команды в матче третьего тура Кубка Карьяла против Чехии (5:2).

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал российский форвард Дмитрий Воронков, отличившийся дублем. Также голы в составе российской команды забили Александр Елесин, Никита Тертышный и Артем Галимов.

– Воронков сыграл неплохо, но считаю, он может играть лучше на взрослом уровне, если мы говорим о прицеле на Олимпиаду. Елесин, считаю, может побороться за место. Тяжело было перестроиться, недостаточно было времени узнать ребят, но в итоге получилось, ребята молодцы, что услышали нас и провели великолепную игру. Могли зацепить игру со шведами, сказались одна-две лишние ошибки, – сказал Зубов в послематчевом интервью.

Добавим, что сборная России завершила Кубок Карьяла с тремя набранными очками в трех прошедших встречах. Помимо победы над Чехией, команда уступила уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).