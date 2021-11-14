Сборная Франции не стала слушать гимн Белоруссии после завершения хоккейного матча

Сборная Франции по хоккею не стала слушать гимн Белоруссии после того, как проиграла национальной команде данной страны на Турнире четырех наций со счетом 3:6.

Таким образом, французские хоккеисты показали неприязнь к своему сопернику, который позволял себе грубые столкновения и рукоприкладство.

«Конечно, это неприятно, но не мне это комментировать. Думаю, есть какие-то инстанции, которые должны обратить на это внимание, будем ждать их реакции», - приводит слова главного тренера сборной Белоруссии Константина Кольцова «МК-Спорт», ссылаясь на «Прессбол».

Добавим, что сборная Белоруссии стала победителем Турнира четырех наций, в котором играют хоккеисты не старше 20 лет. Помимо Белоруссии и Франции в нем принимали участие Австрия и Словении, которая была хозяйкой соревнований.