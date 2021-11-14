Сборная Канады примет участие в Кубке Первого канала

Сборная Канады примет участие в московском этапе Еврохоккейтура.

«Канадцы будут на Кубке Первого канала, это официально. Они играли на этом турнире до Олимпиады в Корее. Они приняли это решение, мы помогаем им готовиться к Олимпиаде, мы с удовольствием их принимаем», — цитирует «Матч ТВ» вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Напомним, что сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла. Подопечные Сергея Зубова проиграла Швеции (2:4), Финляндии (0:3) и победила Чехию (5:2).

Форвард Матвей Мичков обновил рекорд Александра Овечкина как самый юный автор заброшенной шайбы в истории национальной команды (16 лет 11 месяцев 4 дня), отличившись в игре со шведами.