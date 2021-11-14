Ротенберг считает, что Мичкова нельзя перегружать матчами

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал дебют нападающего Матвея Мичкова в национальной команде.

«Ему надо идти спокойно, не форсировать события, нельзя его перегружать, мы все учитываем. Надо развиваться, больше играть, мы обсуждаем его прогресс с его родителями. Даже спрашиваем, делал ли он домашние задания», - цитирует ТАСС Ротенберга.

Напомним, что сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла. Подопечные Сергея Зубова проиграла Швеции (2:4), Финляндии (0:3) и победила Чехию (5:2).

Матвей Мичков обновил рекорд Александра Овечкина как самый юный автор заброшенной шайбы в истории национальной команды (16 лет 11 месяцев 4 дня), отличившись в игре со шведами.