Ротенберг прокомментировал ситуацию о сокращении срока дисквалификации Кузнецова

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался относительно ситуации с сокращением срока дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Напомним, что в 2019 году хоккеист получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина.
«Юристы ФХР работают. Официального заключения пока нет. Должен быть суд в Спортивном арбитражном суде, который вынесет вердикт», - цитирует ТАСС Ротенберга.
Ранее в СМИ сообщалось, что штаб национальной команды смог договориться с Международной федерацией хоккея о том, что организация сократит срок дисквалификации для 29-летнего нападающего.
источник: ТАСС