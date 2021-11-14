Сагадеев вернулся в состав «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о подписании контракта с форвардом Антоном Сагадеевым.

По информации источника, соглашение между 28-летним представителем Казахстана и клубом из Нур-Султана рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Напомним, что начало текущего сезона хоккеист провел в «Локомотиве» – он отыграл за ярославцев восемь матчей, отдав один ассист. В составе «Барыса» Сагадеев выступал с 2017 по 2021 годы.

В данный момент казахстанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 27 матчах.