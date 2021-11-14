Сборная Швеции обыграла Финляндию и стала победителем Кубка Карьяла

Сборная Швеции победила Финляндию на Кубке Карьяла со счетом 3:1.
Все свои шайбы «тру крунур» забросили в большинстве, усилиями Антона Ландера (15-я минута), Йеспера Олофссона (35) и Хенрика Теммернеса (38).
У «суоми» забил Хейкки Лиедес (43).
Таким образом, шведы, выиграв все три матча, стали победителями Кубка Каряьла, финны с шестью очками закончили турнир на втором месте.
Следующий этап Еврохоккейтура пройдет в России с 16 по 19 декабря
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия - Швеция - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
источник: «Советский спорт»