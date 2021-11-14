Молодежная сборная России победила Швецию и заняла первое место на Турнире четырех наций

Молодежная сборная России обыграла команду Швеции на Турнире четырех наций.
Встреча в Энгельхольме завершилась победой россиян со счетом 5:2.
В составе нашей команды шайбы забрасывали Илья Иванцов (16-я минута), Семен Демидов (23 и 30), Иван Мирошниченко (34) и Павел Тютнев (57).
Таким образом, сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место на турнире.
Турнир четырех наций.
Швеция - Россия - 2:5 (0:1; 2:3; 0:1)
Голы:
0:1 Иванцов (Пашин, Давыдов) 15:46
0:2 Демидов (Злодеев, Тютнев) 22:08
1:2 Валлиндер (Розен, Эгрен) 24:40, ГБ
1:3 Демидов (Мирошниченко) 29:16
1:4 Мирошниченко (Тютнев, Давыдов) 33:27
2:4 Магнуссон (Андраэ) 35:26
2:5 Тютнев (Демидов, Давыдов) 56:40