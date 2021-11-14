Кросби выведен из ковид-протокола и может сыграть с «Вашингтоном»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выведен из ковид-протокола.

Как сообщает официальный сайт команды, .34-летний хоккеист сможет принять участие в ближайшем матче против «Вашингтона». Кросби находился в протоколе с 3 ноября. Канадский форвард сдал положительный тест на коронавирус

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ Сидни принял участие в одной встрече с «Нью-Джерси» (2:4). Нападающий не смог отметиться результативными действиями.

На данный момент «Питтсбург» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 13 матчах.