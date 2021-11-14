Сергей Зубов: Мичков готов играть на высшем уровне

Тренер сборной России Сергей Зубов по завершению Кубка Карьяла поделился своим мнением о самoм молодом хоккеисте в истории основной национальной команды Матвее Мичкове.

«Хотелось бы, чтобы Матвей Мичков продолжал расти. Желаю ему продолжать идти вперед, поменьше читать и смотреть интернет. Я считаю, что Мичков готов играть определенные матчи на высшем уровне. Он неплохо видит площадку, у него отличный бросок», - приводит слова Зубова RT.

Напомним, что 16-летний Мичков на своем дебютном турнире за сборную набрал два очка в трех матчах, забив шведам и отдав голевую передачу в игре со сборной Чехии.