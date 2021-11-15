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Комаров подтвердил свой переход в СКА

Финский форвард, выступающий за «Айлендерс», Лео Комаров подтвердил свой переход в СКА.
Комаров подтвердил свой переход в СКА
15 ноября 2021 01:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Лео Комарова

Финский форвард, начавший сезон в «Айлендерс», Лео Комаров подтвердил свой переход в СКА.

«Это самое сложное решение в моей карьере. Я хотел бы поблагодарить «Айлендерс» за поддержку, я очень рад, что встретил всех ребят, у них невероятные человеческие качества. Также хочу сказать огромное спасибо болельщикам и надеюсь, что «Айлендерс» выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне. Но сейчас я подписал контракт с клубом КХЛ СКА и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде», - приводит его сообщение в инстаграме ТАСС

Ранее сообщалось, что 34-летний хоккеист будет заменой канадцу Линдену Вею, который покинул клуб из Санкт-Петербурга.

Добавим, что в текущем сезоне Комаров провел всего одну игру в НХЛ, не набрав в ней очков.

Комаров известен своими выступлениями за московское «Динамо», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина

источник: ТАСС
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