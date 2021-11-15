Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на выезде оказался сильнее «Оттавы». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Флэймз».

В составе победителей отличились Эндрю Манджапане, Расмус Андерссон, Мэттью Ткачук и Никита Задоров. Российский нападающий закончил встречу с коэффициентом полезности «+2». Таким образом, на счету форварда стало 3 (2+1) в этом сезоне.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел на льду 19 минут 15 секунд, а нападающий Егор Соколов сыграл 12 минут 30 секунд. Оба не отметились результативными действиями.

Отметим, что «Калгари» прервал серию из трех поражений, а «Оттава» проиграла седьмой матч из последних восьми.

В следующей встрече «Калгари» сыграет в гостях с «Филадельфией». «Оттава» отправится на выезд к «Нью-Джерси». Обе игры состоятся 17 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Калгари» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Манджипани (Шилингтон, Монахан), 16:07

0:2 – Линдхольм (Андерссон), 24:51

0:3 – Ткачак (Монахан, Линдхольм), 29:18

0:4 – Задоров (Колман), 41:56

Вратари: Форсберг 29/33 – Владарж 27/27.