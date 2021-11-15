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Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на льду «Капитал Уан Арены».
15 ноября 2021 08:30

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Питтсбурга». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Даниэль Спронг, Том Уилсон, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Мартин Фехервари и Гарнет Хэтэуэй. На счету российского нападающего также голевая передача. Еще один представитель нашей страны Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 21 секунду.

Гости ответили лишь одним голом в исполнении Джейка Гюнцеля.

Отметим, что «Кэпиталз» выиграли в четвертый раз кряду. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение в пяти встречах.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде с «Анахаймом», а «Питтсбург» примет дома «Баффало». Обе игры состоятся 17 ноября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Питтсбург» – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Фегервары (Хэтэуэй, Уилсон), 4:25
2:0 – Хэтэуэй (ван Римсдайк, Овечкин), 14:05
2:1 – Генцел (Мэтисон, Летанг), 18:40
3:1 – Спронг (Шири, Эллер), 36:11
4:1 – Шири (Спронг, Макмайкл), 38:36
5:1 – Кузнецов (Овечкин), 44:43
6:1 – Уилсон (Карлсон, Кузнецов), 49:35
Вратари: Ванечек 24/25 – Джерри 26/32.

источник: «Советский спорт»
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