Шайбы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на выезде оказался сильнее «Сент-Луиса». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ойлерз».
В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото.
Хозяева льда ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Кайру, Роберта Бортуццо, Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Российский нападающий Павел Бучневич провел на площадке 19 минут 45 секунд и отметился двумя голевыми передачи. Клим Костин сыграл 4 минуты 49 секунд, но результативными действиями не отличился.
Отметим, что «Блюз» проиграли третий раз подряд.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Виннипегом», а «Сент-Луис» примет дома «Аризону». Обе встречи состоятся 17 ноября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Эдмонтон» – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Голы:
1:0 – Кайру (Томас, Бучневич), 14:18
1:1 – Макдэвид (Сиси, Хайман), 19:55
1:2 – Драйзайтль (Хайман, Макдэвид), 22:51
2:2 – Бортуццо (Перрон, Бозак), 29:58
2:3 – Нюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль), 36:11
2:4 – Маклауд (Террис, Фогеле), 36:19
3:4 – Барбашев (Парайко, Томас), 44:08
4:4 – Тарасенко (Томас, Бучневич), 47:48
4:5 – Ямамото (Нерс, Драйзайтль), 59:32
Вратари: Биннингтон 27/32 – Коскинен 35/39.