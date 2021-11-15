Шайбы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на выезде оказался сильнее «Сент-Луиса». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ойлерз».

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото.

Хозяева льда ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Кайру, Роберта Бортуццо, Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Российский нападающий Павел Бучневич провел на площадке 19 минут 45 секунд и отметился двумя голевыми передачи. Клим Костин сыграл 4 минуты 49 секунд, но результативными действиями не отличился.

Отметим, что «Блюз» проиграли третий раз подряд.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Виннипегом», а «Сент-Луис» примет дома «Аризону». Обе встречи состоятся 17 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Эдмонтон» – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Голы:

1:0 – Кайру (Томас, Бучневич), 14:18

1:1 – Макдэвид (Сиси, Хайман), 19:55

1:2 – Драйзайтль (Хайман, Макдэвид), 22:51

2:2 – Бортуццо (Перрон, Бозак), 29:58

2:3 – Нюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль), 36:11

2:4 – Маклауд (Террис, Фогеле), 36:19

3:4 – Барбашев (Парайко, Томас), 44:08

4:4 – Тарасенко (Томас, Бучневич), 47:48

4:5 – Ямамото (Нерс, Драйзайтль), 59:32

Вратари: Биннингтон 27/32 – Коскинен 35/39.