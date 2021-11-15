Буллит Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси», Георгиев сделал 24 сейва

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке оказался сильнее «Нью-Джерси». Игра завершилась со счетом 5:4 Б.

Решающий буллит на счету Криса Крайдера. Также свою попытку реализовал российский нападающий Артемий Панарин. В основное у победителей отличились Адам Фокс, Алексис Лафренье и Каапо Какко. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 24 броска из 27.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Йеспера Братта, Даги Хэмилтона и Павла Захи.

Отметим, что «ньюйоркцы» победили третий раз кряду.

В следующем матче «Рейнджерс» примут дома «Монреаль», а «Нью-Джерси» сыграет на своем льду с «Оттавой». Обе встречи состоятся 17 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 4:3)

Голы:

0:1 – Братт (Суббан, Мерсер), 15:23

1:1 – Фокс (), 23:11

2:1 – Лафреньер (Какко, Труба), 31:24

2:2 – Хэмилтон (Заха, Братт), 33:20

3:2 – Какко (Строум), 46:29

3:3 – Заха (Татар, Хишир), 57:16

Вратари: Георгиев 24/27 – Блэквуд 30/33, Дж.Бернье 8/8.