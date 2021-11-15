Овечкин сравнялся с Дацюком по числу ассистов среди россиян в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало 604 результативные передачи за карьеру в лиге. По этому показателю Овечкин поднялся на четвертое место среди россиян в НХЛ, разделив эту позицию с бывшим нападающим «Детройта» Павлом Дацюком.

На первой строчке списка лучших российских ассистентов - Сергей Федоров (696 пасов). Далее следуют Евгений Малкин из «Питтсбурга» (680) и Сергей Зубов (619).

Отметим, что «Кэпиталз» выиграли в четвертый раз кряду. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение в пяти встречах.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде с «Анахаймом», а «Питтсбург» примет дома «Баффало». Обе игры состоятся 17 ноября.