Николай Голдобин: Меня всю жизнь сопровождает критика, я к ней привык

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин рассказал, как относится к критике в свой адрес, а также поделился мнением о своем успешном старте в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Меня всю жизнь критикуют, я к критике привык. Хвалят мало, ругают - часто. Мне, конечно, нужно еще прибавлять, но все знают, в какой хоккей я могу играть.Почему в этом сезоне у меня стало все получаться? Настрой, поддержка, доверие - все это помогает прогрессировать. Плюс летом хорошо подготовился. В некоторых моментах мне везет, ребята очень помогают - отдают классные передачи», - приводит слова Голдобина Sport24.

Напомним, что Николай в прошлом году вернулся в Россию после восьми лет в Северной Америке. В ЦСКА он не смог закрепиться и был обменян в «Металлург». В 22 матчах нынешнего сезона у Голдобина 23 (10+13) очка и второе место в списке бомбардиров команды, которая идет на первом месте в турнирной таблице.