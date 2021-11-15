«Сибирь» дома победила «Нефтехимик» в серии буллитов

Хоккеисты «Сибири» одержали домашнюю победу над «Нефтехимиком» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по две шайбы. У хозяев авторами голов стали Вадим Кудако (16-я минута) и Евгений Чесалин (40). Соперник ответил результативными бросками Дениса Вихарева (14) и Сергея Купцова (32).

В серии буллитов победу новосибирцами принес Александр Шаров, удачно реализовавший свою попытку.

Таким образом, «Сибирь» выиграла свой четвертый матч кряду в чемпионате и набрала 29 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы идут восьмыми с 26 очками.

17 ноября «Сибирь» сыграет в гостях против «Трактора», а «Нефтехимик» в тот же день на выезде встретится с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Голы:

0:1 – Вихарев (Купцов), 13:08

1:1 – Кудако (Шенфельд, Шор), 15:24

1:2 – Купцов (Воробьев), 31:39

2:2 – Чесалин (Бодров), 39:25

3:2 – Шаров, 65:00

Вратари: Судницын – Сятери.

Броски: 18 – 30.

Штраф: 4 – 4.