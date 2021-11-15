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Шайба Ткачева принесла «Трактору» домашнюю победу над «Металлургом» в овертайме

В последних пяти встречах чемпионата челябинцы одержали четыре победы.
15 ноября 2021 19:35
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Металлург» завершился победой челябинской команды в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Лукаш Седлак (31-я минута), Никита Тертышный (33) и Владимир Ткачев (61). Магнитогорцы ответили голами Андрея Чибисова (19) и Брендэна Лайпсика (51).

Отметим, что благодаря этой победе «Трактор» набрал 46 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, сократив отставание от идущего первым «Металлурга» до одного очка.

17 ноября «Трактор» на своем поле примет «Сибирь», а команда из Магнитогорска в тот же день дома встретится с «Амуром»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Голы:

0:1 – Чибисов (Карри), 18:51
1:1 – Седлак (Бэйлен, Тертышный), 30:20
2:1 – Тертышный (Бэйлен), 32:12
2:2 – Лайпсик (Голдобин), 50:00
3:2 – Ткачев (Бэйлен, Седлак), 60:34

Вратари: Вилл – Кошечкин.
Броски: 48 – 31.
Штраф: 4 – 6.

источник: «Советский спорт»
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