Комаров официально стал игроком СКА

Пресс-служба СКА объявила о переходе в команду нападающего Лео Комарова.

По информации источника, петербургский клуб подписал с 34-летним финном контракт до конца сезона-2022/23. Хоккеист будет выступать за армейцев под 74-м номером.

Добавим, что начало текущего сезона Комаров провел в «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее в своей карьере финский форвард выступал за московское «Динамо», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

В составе национальной команды Комаров стал чемпионом мира 2011 года в Словакии, а также двукратным серебряным призером мировых первенств 2014 и 2016 годов.