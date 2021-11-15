Стало известно расписание Кубка Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала расписание второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала.

Отметим, что в предстоящем турнире примет участие сборная Канады, однако их игры не будут учитываться в общем зачете Евротура.

Кубок Первого канала стартует 15 декабря с матча между сборными России и Канады, а заключительная встреча пройдет 19 декабря. Российская команда встретится с финнами.

Напомним, что сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла. Подопечные Сергея Зубова обыграли Чехию (5:2) и уступили Швеции (2:4), а также Финляндии (0:3).

Расписание турнира:

15 декабря

18:30 Россия — Канада

16 декабря

18:30 Швеция — Россия

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия

17 декабря

15:00 Канада — Швеция

18 декабря

11:00 Финляндия — Канада

15:30 Россия — Чехия

19 декабря

11:00 Чехия — Швеция

15:30 Россия — Финляндия