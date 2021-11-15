Стало известно расписание Кубка Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала расписание второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала.
Отметим, что в предстоящем турнире примет участие сборная Канады, однако их игры не будут учитываться в общем зачете Евротура.
Кубок Первого канала стартует 15 декабря с матча между сборными России и Канады, а заключительная встреча пройдет 19 декабря. Российская команда встретится с финнами.
Напомним, что сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла. Подопечные Сергея Зубова обыграли Чехию (5:2) и уступили Швеции (2:4), а также Финляндии (0:3).
Расписание турнира:
15 декабря
18:30 Россия — Канада
16 декабря
18:30 Швеция — Россия
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия
17 декабря
15:00 Канада — Швеция
18 декабря
11:00 Финляндия — Канада
15:30 Россия — Чехия
19 декабря
11:00 Чехия — Швеция
15:30 Россия — Финляндия