Хет-трик Шалунова помог «Локомотиву» на выезде обыграть минское «Динамо»

«Локомотив» в гостях одержал победу над минским «Динамо» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард ярославского клуба Максим Шалунов, отличившийся хет-триком на 14-й, 29-й и 60-й минутах. По одной шайбе забросили Даниил Мисюль (5), Артур Каюмов (21), Михаил Беляев (23) и Денис Алексеев (56).

В составе белорусского клуба голы забили Дмитрий Коробов (6) и Мальте Стремвалль (7, 38).

Таким образом, «Локомотив» набрал 33 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В свою очередь, «Динамо» опустилось на шестую строчку (32 очка).

В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях против СКА, минская команда на своем поле примет «Северсталь». Обе встречи запланированы на 17 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Голы:

0:1 – Мисюль, 04:14

1:1 – Коробов (Демков, Альмквист), 05:27 (бол.)

2:1 – Стремвалль (Бек, Альмквист), 06:58 (бол.)

2:2 – Шалунов (Каюмов), 13:57

2:3 – Каюмов (Денисов), 20:30

2:4 – Беляев (Черепанов), 22:23

2:5 – Шалунов (Алексеев, Марченко), 28:33 (бол.)

3:5 – Стремвалль (Бек, Альмквист), 37:19 (бол.)

3:6 – Алексеев (Анисимов, Марченко), 55:03 (бол.)

3:7 – Шалунов (Каюмов, Кудрявцев), 59:46 (п.в.)

Вратари: Рыбар (Колосов, 23) – Паскуале.

Броски: 15 – 25.

Штраф: 23 – 22.