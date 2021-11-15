«Авангард» добился домашней победы над «Витязем»

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Витязь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что омский клуб забросил своему сопернику по одной шайбе в каждом из проведенных периодов. Авторами голов стали Дамир Шарипзянов (8-я минута), Владимир Брюквин (34) и Арсений Грицюк (41).

В данный момент «Авангард» с 33 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подольский клуб идет на последней, 12-й строчке (22 очка).

17 ноября «ястребы» отправятся в гости к «Куньлуню», а «Витязь» днем позже на своем поле примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Витязь» (Московская область) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Шарипзянов (Дедунов, Жарков), 07:49

2:0 – Брюквин (Береглазов, Косов), 33:37 (бол.)

3:0 – Грицюк, 40:28

Вратари: Грубец – Сапрыкин.

Броски: 33 – 25.

Штраф: 4 – 8.