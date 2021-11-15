Московское «Динамо» на своем льду переиграло «Йокерит» (видео)

Хоккеисты «Динамо» одержали победу над «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (2-я минута), Михаил Фисенко (38) и Вадим Шипачев (60), у финского клуба точным броском отличился Томми Кивисте.
После этой встречи «Динамо» набрало 36 очков и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 40 очками продолжает лидировать на Западе.
В следующем матче московский клуб на выезде сыграет против ЦСКА. а команда из Хельсинки дома встретится с «Адмиралом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 - О'Делл (Рашевский, Сергеев), 01:08
1:1 - Кивисте (Юнттила, Бьернинен), 27:59
2:1 - Фисенко, 37:14 (4х4)
3:1 – Шипачев (Линдберг), 59:58 (п.в.)
Вратари: Бочаров – Линдбек.