Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала трех хоккеистов, которые были признаны лучшими игроками по итогам прошедшей недели в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что первой звездой недели стал российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз». В четырех прошедших встречах 36-летний форвард забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой был признан второй звездой – на счету 23-летнего американца 7 (2+5) набранных очков по итогам четырех игр.

Тройку лучших замкнул нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри, забивший три гола и отдавший три ассиста в трех матчах.