ЦСКА в серии буллитов переиграл «Северсталь»

Хоккеисты ЦСКА в серии послематчевых буллитов одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи у череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Илья Хохлов (17-я минута) и Андрей Алексеев (39). У армейцев точными бросками отличились Михаил Григоренко (22) и Павел Карнаухов (37).

После этой игры армейцы набрали 37 очков и расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 35 очков, занимают пятое место.

В дополнительное время команды также не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Победный бросок на свой счет записал Константин Окулов (65).

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против московского «Динамо» , а «Северсталь» на выезде встретится с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

0:1 – Хохлов (Лишка), 16:54

1:1 – Григоренко (Блажиевский), 21:46

2:1 – Карнаухов (Валльмарк, Сергеев), 36:27

2:2 – Алексеев, 38:20

3:2 – Окулов, 65:00 (бул.)

Вратари: Федотов – Подъяпольский.