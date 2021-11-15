«Куньлунь» не смог набрать очки в матче с «Амуром», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:4

«Куньлунь» на своем поле уступил «Амуру» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи пекинский клуб уступал своему сопернику в четыре шайбы. У гостей шайбы забросили Александр Горшков (9), Александр Шаров (23), Александр Кузнецов (23) и Святослав Гребенщиков (32). Однако китайская команда смогла забить четыре гола до конца основного времени. В составе хозяев голы забили Брэндон Ип (36), Джош Николлс (37), Михаил Абрамов (50) и Райан Спроул (52).

В овертайме победу хабаровчанам принес точный бросок Радана Ленца (64).

Добавим, что «Амур» одержал третью победу кряду в КХЛ – дальневосточный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. «Куньлунь» идет на предпоследней, 11-й строчке (17 очков).

17 ноября «Амур» сыграет в гостях против «Металлурга», команда из Пекина в тот же день дома встретится с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Амур» (Хабаровск) – 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Горшков, 08:09

0:2 – Шаров (Гребенщиков), 22:01

0:3 – Кузнецов (Алексеев, Знахаренко), 22:22

0:4 – Гребенщиков (Кузнецов, Волгин), 31:46

1:4 – Ип (Уэрек), 35:48

2:4 – Николлс (Абрамов, Фрэм), 36:23

3:4 – Абрамов (Николлс, Бартли), 49:56

4:4 – Спроул (Фу, Вон), 51:20

4:5 – Ленц (Педан, Кузнецов), 63:21

Вратари: Смит – Аликин.

Броски: 29 – 42.

Штраф: 6 – 8.