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«Куньлунь» не смог набрать очки в матче с «Амуром», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:4

Китайский клуб потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
15 ноября 2021 22:10
автор: Владислав Корегин

«Куньлунь» на своем поле уступил «Амуру» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи пекинский клуб уступал своему сопернику в четыре шайбы. У гостей шайбы забросили Александр Горшков (9), Александр Шаров (23), Александр Кузнецов (23) и Святослав Гребенщиков (32). Однако китайская команда смогла забить четыре гола до конца основного времени. В составе хозяев голы забили Брэндон Ип (36), Джош Николлс (37), Михаил Абрамов (50) и Райан Спроул (52).

В овертайме победу хабаровчанам принес точный бросок Радана Ленца (64).

Добавим, что «Амур» одержал третью победу кряду в КХЛ – дальневосточный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. «Куньлунь» идет на предпоследней, 11-й строчке (17 очков).

17 ноября «Амур» сыграет в гостях против «Металлурга», команда из Пекина в тот же день дома встретится с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Амур» (Хабаровск) – 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Горшков, 08:09
0:2 – Шаров (Гребенщиков), 22:01
0:3 – Кузнецов (Алексеев, Знахаренко), 22:22
0:4 – Гребенщиков (Кузнецов, Волгин), 31:46
1:4 – Ип (Уэрек), 35:48
2:4 – Николлс (Абрамов, Фрэм), 36:23
3:4 – Абрамов (Николлс, Бартли), 49:56
4:4 – Спроул (Фу, Вон), 51:20
4:5 – Ленц (Педан, Кузнецов), 63:21

Вратари: Смит – Аликин.
Броски: 29 – 42.
Штраф: 6 – 8.

источник: «Советский спорт»
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