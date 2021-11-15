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Алексей Кудашов: «Динамо» должно было забивать больше, моменты создавали хорошие

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Йокерит» (3:1) главный тренер хозяев Алексей Кудашов отметил, что доволен самоотдачей игроков, а наставник гостей Лаури Марьямяки заявил, что его команда должна была быть сразу готова к серьезной борьбе.
Алексей Кудашов: «Динамо» должно было забивать больше, моменты создавали хорошие
15 ноября 2021 22:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

- Какие впечатления оставила игра?
- Я считаю, что игра получилась довольно равная, хотя моментов мы создали больше и должны были больше забивать, потому что возможности были хорошие. Но, тем не менее, доволен самоотдачей и игрой команды в целом, - рассказал Кудашов.

- Линдберг провел первый матч за три месяца. Насколько он сейчас далек от оптимальных кондиций?
- Я уверен, что он будет добавлять. Для первого матча сыграл довольно неплохо.

- Федоров сегодня впервые был тринадцатым нападающим. Изначально не планировали, что он будет играть, или ход матча не позволял его выпустить?
- Наоборот, мы планировали его выводить. Но вы правильно сказали про ход игры. Мы не стали его выпускать в такую игру. Для такого матча выходить тяжеловато. Будем вводить его плавно.

- Еременко не оказалось сегодня даже в запасе. С ним что-то случилось?
- Он заболел.

- На подходе ли Педан?
- Он начал кататься. Наверное, на подходе. Не завтра, конечно, будет играть, но это уже не так далеко.

- Что случилось со Скопинцевым? Каково его состояние?
- У него травма, а не болезнь. Надеемся, что выбыл на один матч. Он был здесь.

- Сегодня запасным голкипером был Кузнецов. Что с Кульбаковым?
- Он заболел.

«У «ДИНАМО» ХОРОШО ИГРАЛА ОБОРОНА, ПОЭТОМУ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ»

- Какие впечатления от матча? - вопрос Марьямяки
- Ожидался такой матч, когда нам надо было быть сразу готовыми, с первой минуты. Но так сегодня не получилось. После первой пятиминутки в первом периоде, которая получилась плохой для нас, играли хорошо. У нас были моменты, попали в перекладину. Третий период провели активнее, но соперник хорошо сыграл в обороне, поэтому такой результат.

источник: «Советский спорт»
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