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«Адмирал» уступил рижскому «Динамо», потерпев свое седьмое поражение в последних восьми матчах КХЛ

Дальневосточный клуб занимает 12-е место в таблице Востока.
15 ноября 2021 22:46
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором рижское «Динамо» на своем поле принимало «Адмирал», завершился победой латвийской команды со счетом 3:2.

В составе хозяев две шайбы забросил Петер Тиивола, отличившийся на 5-й и 41-й минутах. Еще одним автором гола у латвийцев стал Джордон Сауторн (35). Соперник ответил результативными бросками Владислава Ушенина (15) и Евгения Грачева (53).

Отметим, что «Динамо» набрало 25 очков и расположилось на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Владивостока идет на последней, 12-й строчке Востока с 17 очками.

18 ноября рижане сыграют дома с «Ак Барсом», а «Адмирал» днем ранее на выезде встретится с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Тиивола (Скворцов, Сауторн), 04:01
1:1 – Вл.Ушенин (Вяч.Ушенин), 14:46 (бол.)
2:1 – Сауторн (Кулда, Скворцов), 34:08
3:1 – Тиивола (Карьялайнен, Кристапс), 40:58
3:2 – Грачев, 52:22

Вратари: Маттссон – Серебряков.
Броски: 26 – 27.
Штраф: 14 – 6.

источник: «Советский спорт»
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