НХЛ перенесла три ближайших матча «Оттавы» из-за коронавируса внутри команды

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что матчи «Оттавы» в рамках регулярного чемпионата будут перенесены до 20 ноября.

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за того, что в данный момент в ковид-протоколе канадской команды находятся десять хоккеистов, среди которых есть россиянин, а именно защитник Никита Зайцев.

Таким образом, «сенаторы» не сыграют с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (19 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября).

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ «Оттава» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков в 15 встречах.