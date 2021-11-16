«Тампа-Бэй» дома обыграла «Айлендерс», Василевский оформил 24 сэйва

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» добились домашней победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев шайбы забросили Мэтью Жозеф (4-я минута), Энтони Чирелли (20), Брейден Поинт (54) и Стивен Стэмкос (56). Российский голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 23 отраженных броска из 24. Защитник Михаил Сергачев не отличился результативными действиями, проведя на льду 22 минуты 56 секунд.

Соперник ответил голом Мэтью Барзала (3). Вратарь Семен Варламов оформил 25 сэйвов из 29 возможных.

Отметим, что «Тампа» набрала 19 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» идут 14-ми с 12 очками.

19 ноября «Лайтнинг» в гостях сыграют против «Филадельфии», а «островитяне» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Флоридой».