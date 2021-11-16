ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Айлендерс», Василевский оформил 24 сэйва

«Лайтнинг» выиграли свой третий матч из последних пяти в чемпионате.
16 ноября 2021 08:15
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» добились домашней победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев шайбы забросили Мэтью Жозеф (4-я минута), Энтони Чирелли (20), Брейден Поинт (54) и Стивен Стэмкос (56). Российский голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 23 отраженных броска из 24. Защитник Михаил Сергачев не отличился результативными действиями, проведя на льду 22 минуты 56 секунд.

Соперник ответил голом Мэтью Барзала (3). Вратарь Семен Варламов оформил 25 сэйвов из 29 возможных.

Отметим, что «Тампа» набрала 19 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» идут 14-ми с 12 очками.

19 ноября «Лайтнинг» в гостях сыграют против «Филадельфии», а «островитяне» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Флоридой».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лео Комаров перешёл из "Айлендерс" в СКАДэвис и Смолкин - четвертые на Alpen TrophyСборная России впервые проиграла при Валерии КарпинеСемин высказался об автоголе КудряшоваКарпин не принял извинения КудряшоваВот что написали болельщики под постом Кудряшова
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини
Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.
«Динамо» поквиталось с финнами за сборную России. Вот так бы с ними и на Олимпиаде
Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Йокерит» (3:1), а Вадим Шипачев за секунду до сирены набрал 40-е очко по системе «гол+пас», забив в пустые ворота.
Шевченко в «Дженоа», Джеррард в «Астон Вилле»: как тренируют герои лучшего финала Лиги чемпионов
Бывшие лидеры «Милана» и «Ливерпуля» Андрей Шевченко и Стивен Джеррард, которые в 2005 году соперничали в знаменитом финале Лиги чемпионов в Стамбуле, скоро, осенью 2021-го, сразу после паузы на матчи сборных, дебютируют в роли главных тренеров соответственно «Дженоа» и «Астон Виллы». Вспоминаем, кого тренировали и тренируют другие герои финала ЛЧ-2005.
Щербакова уже вторая, Усачева — увы, последняя. Рейтинг олимпийского сезона #2
За две недели в нашей «Великолепной семерке» - рейтинге лучших одиночниц, претендующих на участие в Олимпиаде-2022, - произошло немало изменений.
Кто виноват — понятно, а что делать-то? Еще раз о матче Хорватия — Россия
Россия продолжает обсуждать горькое поражение в Сплите от хорватов с автоголом Федора Кудряшова, который лишил нашу сборную прямого выхода на ЧМ-2022 и отправил в мартовские стыки.
Увидим минимум 8 раундов и триумф сына легенды. Расклад перед боем Цзю — Инуэ
17 ноября в Сиднее австралиец Тим Цзю будет биться с японцем Такеси Инуэ за звание претендента WBO в первом среднем весе. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
«Верните Ленина обратно в мавзолей!» Матч Хорватия — Россия в обзоре мемов
Драматичный проигрыш России в Сплите – это не только очень грустно, но еще и очень смешно.
Спина больше не болит! Почему возвращение Кацалапова сулит России два золота Олимпиады
Субботняя победа танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе Гран-при в Токио очень важна с точки зрения февральских Игр-2022 в Пекине.
Бей в свои, чтоб чужие боялись: вся боль сборной России за минуту
Федор Кудряшов - не первый футболист, подставивший сборную России неудачной срезкой в свои ворота в важном матче. В нашей минутной видеоподборке вспоминает самые великие киксы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика