«Коламбус» переиграл «Детройт», Чинахов забросил дебютную шайбу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых свою первую шайбу в НХЛ забросил экс-форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов. Кроме того, в активе россиянина есть голевая передача. С таким багажом он был признан первой звездой матча.

Кроме него, у победителей отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Захари Веренски и Александр Тескье.

Гости ответили голами Дилана Ларкина, Майкла Расмуссена и Лукаса Раймонда. Отметим, что Расмуссену ассистировал Владислав Наместников.

Таким образом, «Коламбус» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место на Востоке. «Детройт» с 18 очками располагается на седьмой строчке в таблице конференции.