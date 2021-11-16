«Тампа-Бэй» – «Айлендерс». Василевский признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Отметим, что 27-летний россиянин оформил 23 сэйва из 24 возможных. Второй звездой был признан партнер Василевского по команде, а именно нападающий Энтони Чирелли, записавший на свой счет одну заброшенную шайбу. Тройку лучших замкнул еще один игрок «молний» – защитник Виктор Хедман (0+2).

Добавим, что «Тампа» набрала 19 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» идут 14-ми с 12 очками.

19 ноября «Лайтнинг» в гостях сыграют против «Филадельфии», а «островитяне» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Флоридой».