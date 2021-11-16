Могильный, Гончар и Михайлов - кандидаты в зал хоккейной славы НХЛ в 2022 году

Борис Михайлов, Александр Могильный и Сергей Гончар стали кандидатами на попадание в Зал хоккейной славы НХЛ.

Как сообщила пресс-служба НХЛ, на очередной церемонии, состоявшейся 15 ноября, в число лучших хоккеистов были включены в Джером Игинла, Мариан Госса, Дуг Уилсон, Кен Холланд, Кевин Лав и представительница женского хоккея Ким Сен-Пьер.

В следующем году, кроме трех россиян, в список кандидатов вошли также братья Хенрик и Даниэль Седины, обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Хенрик Зеттеберг, участник шести Матчей звезд Роберто Луонго, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бринд’Амор, Даниэль Альфредссон, и Патрик Элиаш.

Напомним, Михайлов является двукратным олимпийским и восьмикратным чемпионом мира. Могильный - олимпийский чемпион, победитель мирового первенства, а также обладатель Кубка Стэнли. Гончар также завоевывал главный трофей НХЛ.