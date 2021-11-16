Фетисов – о возможном неприезде игроков НХЛ на ОИ-2022: Получается, что все опять обвинят Россию?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил ситуацию, при которой игроки НХЛ не примут участие на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отметим, что вчера, 15 ноября, НХЛ сообщила о переносе ближайших трех матчей «Оттавы Сенаторз» в регулярном чемпионате по причине сложной эпидемиологической ситуации в канадском клубе, связанной с коронавирусом. Сейчас в ковид-протоколе «Сенаторз» находятся десять хоккеистов, среди которых есть россиянин, а именно защитник Никита Зайцев.

– Олимпийские игры без игроков НХЛ? Это получается, что все опять обвинят Россию, что ради Олимпиады она спровоцировала очередную вспышку коронавируса? (смеется). К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, поедет ли НХЛ в Пекин. Хочется, чтобы Олимпийские игры прошли зрелищно при участии лучших хоккеистов планеты, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. До 10 января НХЛ оставляет за собой право запретить хоккеистам участие на Олимпиаде, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, и возникнет угроза здоровью и безопасности игроков.