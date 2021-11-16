Александр Кожевников: Возможно, России будет проще выиграть ОИ-2022, если не будет игроков из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном неприезде игроков НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Отметим, что вчера, 15 ноября, НХЛ сообщила о переносе ближайших трех матчей «Оттавы Сенаторз» в регулярном чемпионате по причине сложной эпидемиологической ситуации в канадском клубе, связанной с коронавирусом. Сейчас в ковид-протокол команды входят десять игроков.

– Всегда есть опасения, что ОИ пройдут без участия НХЛ. Для мирового хоккея это очень плохо, интерес будет намного ниже. Все ведущие игроки хотят ехать на Олимпиаду. Есть еще два с половиной месяца, поэтому надеюсь, что все восстановится. Возможно, что России будет проще защитить титул олимпийских чемпионов, если НХЛ не приедет. Хотя, судя по ОИ-2014, мы убедились, что есть и другие команды: Германия, Швейцария, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что ОИ-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. До 10 января НХЛ оставляет за собой право запретить хоккеистам участие на Олимпиаде, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, и возникнет угроза здоровью и безопасности игроков.