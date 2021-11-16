Инсайдер TSN Джонсон: Звезды НХЛ очень хотят принять участие на Олимпиаде в Пекине

Известный хоккейный инсайдер Крис Джонстон оценил ситуацию, при которой игроки НХЛ не примут участие на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отметим, что вчера, 15 ноября, лига сообщила о переносе ближайших трех матчей «Оттавы Сенаторз» в регулярном чемпионате по причине сложной эпидемиологической ситуации в канадском клубе, связанной с коронавирусом. Сейчас в ковид-протоколе команды находятся десять игроков.

– Следующие два месяца в НХЛ будут очень важны. Если до 10 января в лиге произойдут случаи, подобные «Оттаве», то высоки шансы, что НХЛ откажется от поездки в Пекин. Приоритет для лиги – полноценный сезон, а не Олимпиада. Однако звездные игроки очень хотят принять участие в Играх. Поэтому будет любопытно, как отреагируют хоккеисты лиги на возможный неприезд в Китай, – сказа Джонстон в эфире радио TSN.

Напомним, что ОИ-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. До 10 января НХЛ оставляет за собой право запретить хоккеистам участие на Олимпиаде, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, и возникнет угроза здоровью и безопасности игроков.