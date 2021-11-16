Журова - о возможном отказе НХЛ отпускать игроков на ОИ-2022: У нас что, мало хоккеистов?

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова рассказала, как повлияет на олимпийский турнир возможный отказ НХЛ.

«Все попадут в абсолютно равную ситуацию. Посмотрим, может быть молодые игроки проявят себя. У нас что, мало хоккеистов? О чем мы говорим? Не хотелось бы, конечно, чтобы так сложилось, потому что наши болельщики хотят смотреть на игру лучших мировых игроков, но если так сложится, то это скажется на всех. Другие национальные команды также не досчитаются своих звезд. В таком случае увидим тогда более любительский хоккей на Олимпиаде», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, что НХЛ отложила четыре матча регулярного чемпионата с участием «Оттавы» из-за вспышки COVID-19 в клубе.

По соглашению с МОК и IIHF, НХЛ может без каких-либо санкций отказаться от участия в Олимпиаде-2022 до 10 января. Североамериканские СМИ назвали данный вариант реальным, если увеличится количество перенесенных из-за коронавируса игр.