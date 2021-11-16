«Рейнджерс» не собирается возвращать Кравцова из аренды до конца сезона

«Нью-Йорк Рейнджерс» не собирается досрочно возвращать из аренды нападающего Виталия Кравцова, который выступает за челябинский «Трактор» на правах аренды.

Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно.

В составе «Рейнджерс» сразу несколько нападающих получили травмы, а нападающий Сэм Блэй полностью выбыл до конца сезона. Однако руководство клуба из Нью-Йорка не изменило своих планов насчет Кравцова.

«Рейнджерс» выбрал Кравцова на драфте НХЛ-2018 в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за нью-йоркский клуб 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.