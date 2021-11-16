Дубль Маннинена принес победу «Салавату Юлаеву» над «Торпедо»

«Салавает Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 2:0.

Обе шайбы башкирского клуба забросил финский нападающий Сакари Маннинен, который отличился сначала в большинстве (9-я минута), а потом и в равных составах (56).

Его соотечественник и одноклубник Юха Метсола для того, чтобы сыграть на ноль отразил 32 броска по своим воротам.

Таким образом, уфимская команда набрала 40 очков и закрепилась на третьем месте Восточной конференции, а клуб из Нижнего Новгорода остался с 29 очками на девятой строчке турнирной таблицы Запада.

18 ноября «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Витязем», а «Торпедо» на следующий день примет на своем льду «Адмирал».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижегородская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 - Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 8:42

2:0 - Маннинен, 56:00

Вратари: Тихомиров - Метсола