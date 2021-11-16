«Спартак» дома уступил «Ак Барсу», потерпев третье поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:1.
Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий гостей Никита Дыняк.
Это поражение стало третьим подряд для москвичей и пятым в последних шести матчах. Команда балансирует на грани вылета из кубковой восьмерки Запада с 30 очками.
«Ак Барс» набрал 38 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, приблизившись к «Салавату Юлаеву».
В следующем матче 18 ноября подопечные Бориса Миронова дома примут «Барыс». Казанцы в этот же день в гостях сыграют с рижским «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: 0:1 – Дыняк, 14:35
Вратари: Красиков – Билялов.