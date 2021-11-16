«Сочи» переиграл дома «Барыс»

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 5:2.

В составе сочинцев забивали Артем Николаев (17-я минута), Кирилл Мельниченко (19), Александр Гордин (24), Никита Камалов и Иван Мищенко, реализовавший численное преимущество (54).

У гостей отличились Кертис Волк в большинстве (33) и Роман Старченко (37).

Таким образом, российская команда набрала 24 очка и занимает 11-е место в Западной конференции, клую из Казахстана идет десятым на Востоке с теми же 24 очками.

18 ноября «Барыс» сыграет на выезде со «Спартаком», «Сочи» на следующий день примет на своем льду «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) - «Барыс» (Нур-Султан) - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы:

1:0 – (Александров, Жабреев), 16:13

2:0 – Мельниченко ( Липон, Бакош), 18:15

3:0 – Гордин (Авершин, Глотов), 23:40

3:1 – Волк (Старченко, Дитц), 32:01 - Бол.

3:2 – Старченко (Куник, Шалапов), 36:46

4:2 - Камалов (Якс), 45:49

5:2 - Мищенко (Николаев), 53:13 - Бол.